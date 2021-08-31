اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 06:47 مساء
انتشار مسلحين بمحيط مبنى الرقابة الإدارية في طرابلس. (الإنترنت)

قال سكان وشهود عيان، إن اشتباكات مسلحة وقعت، ظهر اليوم الثلاثاء، عند مبنى الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين موظفي الهيئة الموجودين بالمبنى والمدنيين من سكان المنطقة جرّاء إطلاق النار الكثيف بين المجموعتين المسلحتين.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من موقع الاشتباكات، إلا أن الأسباب الحقيقية للاشتباك لم تتضح حتى الآن.           

وذكرت مصادر متطابقة أن الاشتباك جرى بين مجموعتين من العناصر المسلحة، إحداهما تتبع ما يُعرف بـ«جهاز دعم الاستقرار»، وأخرى تتبع كتيبة «النواصي»، وأن تبادل إطلاق النار أدى إلى سقوط ضحايا بينهم حالات وفيات.

ولم تصدر أي جهة رسمية مسؤولة في العاصمة أي تصريح أو تعليق بشأن الموقف.

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