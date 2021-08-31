حفتر يستقبل السفير الإسباني لدى ليبيا في الرجمة

لقاء حفتر والسفير الإسباني لدى ليبيا، الثلاثاء 31 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

استقبل قائد قوات القيادة العامة المُشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة بمنطقة الرجمة السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي، والوفد المرافق له.

ولم تذكر القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» ولا السفارة الإسبانبة لدى ليبيا أي تفاصيل بشأن اللقاء.

وافتتح رئيس الوزراء السفارة الإسبانية في ليبيا خلال زيارته إلى طرابلس في الثالث من مايو الماضي إيذانًا بمباشرة أعمالها من داخل البلاد.

لقاء حفتر والسفير الإسباني لدى ليبيا، الثلاثاء 31 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

حفتر خلال اجتماعه والسفير الإسباني لدى ليبيا، الثلاثاء 31 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي، خلال اجتماعه مع حفتر، الثلاثاء 31 أغسطس 2021. (القيادة العامة)