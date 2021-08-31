ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح في بنغازي

أحد أفراد تشكيل عصابي في بنغازي، 31 أغسطس 2021، (الداخلية)

ضبط أعضاء مركز شُرطة المدينة في بنغازي أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن عمليات سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح.

تعود بداية الواقعة إلى تقدُّم مواطن ببلاغ يفيد بتعرضه إلى السرقة من مجهولين كانوا على متن سيارة سوداء اللون، حيث اعتدوا عليه بواسطة سلاح أبيض، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وبجمع المعلومات اللازمة، تمكّن أعضاء المركز من تحديد أحد أعضاء التشكيل، وضبطه في كمين محكم.

واتُخذت الإجراءات القانونية مع المتهم، وأُحيل إلى الجهات ذات الاختصاص، ولا يزال البحث مستمرًا عن باقي أفراد التشكيل.