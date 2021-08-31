أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الساخنة على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 10:33 صباحا
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ساخنة نسبيا على غالب مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، اعتدال الأجواء على مناطق الساحل الشرقي، مع رطوبة نسبيا عالية على اغلب مناطق الشمال.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
تتكاثر السحب على مناطق متفرقة من الجبل الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط الخميس مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاض بعد الظهر على غالب المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية فشمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 37 و41 درجة مئوية على جالو والجغبوب وأجدابيا، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.

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