«الخارجية» و«التعليم العالي» تبحثان ملف الدراسين بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 01:52 صباحا
وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي ووكيل وزارة التعليم العالي صالح الغول (وزارة الخارجية)

ناقش وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صالح الغول، ملف الدراسين بالخارج، وتسوية أوضاع المدارس الليبية بالخارج.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنّ اللقاء جاء «في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية والتعليم العالي لحلحلة المشاكل والصعوبات التى تواجه الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج، ومتابعة أوضاعهم».

- إحالة منحة الدارسين بالخارج ومرتبات البعثات الدبلوماسية إلى «المركزي»
- وزير التعليم العالي: فصل الموفدين غير الملتزمين بالعودة من الخارج
- وزير التعليم العالي: 60% من الطلبة الموفدين بالخارج غير متواجدين في بلد الدراسة

وأضاف أن اللقاء استعرض «الصعوبات التى تواجه الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج، وإيجاد آلية للتعاون بين الوزارتين من شأنها تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات الطلبة الموفدين حتي يتمكنوا من إنجاز دراستهم في المدد المحددة بقرارات إيفادهم».

كما ناقش اللقاء «المشاكل التي تواجه المدارس الليبية بالخارج وتسوية أوضاعها حتي تتمكن من أداء رسالتها لشريحة مهمة من أبناء الطلبة الموفدين، وأبناء الجالية الليبية المقيمة بالخارج، وكذلك أبناء الموظفين الليبيين العاملين بالسفارات والشركات الليبية بالخارج».

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