المنقوش وشكري يبحثان دفع أُطر التعاون الثنائي بين مصر وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 09:33 مساء
لقاء المنقوش وشكري في الجزائر، الإثنين 30 أغسطس 2021. (الخارجية المصرية)

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها المصري سامح شكري، على هامش مشاركتهما في اجتماع دول جوار ليبيا الذي بدأ اليوم الإثنين، في الجزائر.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن شكري والمنقوش بحثا خلال اللقاء «دفع أُطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التنسيق من أجل البناء على ما طُرح في اجتماع دول جوار ليبيا، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية».

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- كوبيش أمام «الجوار الليبي»: نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة

وانطلقت اليوم أعمال الاجتماع التشاوري لدول جوار ليبيا بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وليبيا وتونس والنيجر والسودان وتشاد، بالإضافة إلى وزير الخارجية الكونغولي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش.

لقاء المنقوش وشكري في الجزائر، الإثنين 30 أغسطس 2021. (الخارجية المصرية)
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