مستشفى «ابن سينا» يستضيف المؤتمر الثاني لأطباء سرت الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 08:35 مساء
جانب من إحدى الفعاليات يمستشفى «ابن سينا» (وال)

يستضيف مستشفى «ابن سينا»، خلال يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثاني لأطباء الداخل والخارج سرت تحت شعار «معًا من أجل ليبيا».

ويشارك في فعاليات المؤتمر، الذي تنظمه كلية الطب بالتعاون مع مستشفى «ابن سينا» وجامعة سرت، عدد من الاستشاريين والإخصائيين من مدينة سرت، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

- اختتام فعاليات الملتقى العلمي الأول لأطباء سرت في الداخل والخارج

من جانبه، أفاد الدكتور فتحي الكاسح، عميد كلية الطب، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأن المؤتمر سيشهد طرح أكثر من 15 ورقة بحثية من أطباء المدينة من داخل ليبيا وأطبائها العاملين في دول (مصر- البحرين - الإمارات – فرنسا - ألمانيا - كندا وبولندا).

وأضاف أن الأوراق البحثية تناقش «آخر التطورات الطبية في مجال علاج حالات الطوارئ والإصابات، والتشخيص والعلاج أثناء فترة فيروس كورونا، وطب الأورام، وتحسين الخدمات الطبية والتدريب».

وعلى هامش المؤتمر، وفق الكاسح، «سيتم تنظيم ورش عمل حول طب الإنعاش والطوارئ، جراحة المناظير للمبتدئين، الخياطة الجراحية، الرعاية الصحية الأولية».

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