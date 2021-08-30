«النهر الصناعي» يؤكد العثور على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير بإحدى غرف صمامات الهواء جنوب الشويرف

العبوة الناسفة بداخل إحدى غرف صمامات الهواء جنوب الشويرف. (النهر الصناعي)

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الإثنين، «العثور على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير بإحدى غرف صمامات الهواء الواقعة جنوب الشويرف على المسار الناقل للمياه من حقل الحساونة»، وذلك أمس الأحد «خلال قيام القوة المشتركة لحماية النهر الصناعي بدورياتها التفتيشية للتأكد من سلامة مكونات النهر الصناعي».

واستنكر الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»: «وبشدة مثل هذه التصرفات باستهداف مكونات المشروع وتهديد الأمن القومي المائي»، مشيرًا إلى أن مثل هذه الواقعة «تكررت في السابق عدة مرات، آخرها عملية التفجير للمحطة 353 الواقعة على المسار الشرقي للمنظومة».

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وأشاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدور «القوة المشتركة لحماية النهر الصناعي على ما تبذله من جهود للمحافظة على إكسير الحياة»، وهي القوة التي أُعلن تشكيلها عقب اجتماع وحدات عسكرية تابعة للقيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية.

وتتألف القوة المشتركة من «الكتيبة 166 للحراسة والتأمين» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية و«لواء طارق بن زياد» التابع للقيادة العامة، ومكلفة تأمين وحماية منظومة النهر الصناعي من أي اختراقات أمنية، إضافة إلى ملاحقة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة والقضاء عليها.

إحدى غرف صمامات الهواء جنوب الشويرف التي عثر بداخلها على العبوة الناسفة. (النهر الصناعي)