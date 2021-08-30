إبراهيم الدرسي: الدبيبة تجاوز التفاهمات في مبادرة القاهرة

عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، 30 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تجاوز التفاهمات التي شكلت على أساسها مبادرة القاهرة، التي كان وراءها رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، لضمان حقوق جميع الأقاليم.

وتابع الدرسي: «خذلتنا الحكومة، ولم يعط الدبيبة الصلاحيات لمن معه في الحكومة، كما لم يحسم ملف منصب وزير الدفاع كما دعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، داعيا إياه إلى التراجع عن مواقفه، حسب كلمته في جلسة اليوم الإثنين.

وقال إنه ورغم ذلك ليس مع سحب الثقة من الحكومة، لمغبة النتائج المترتبة على ذلك، داعيا إلى تصحيح مواقفها.