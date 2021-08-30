الجرندي: اجتماع دول الجوار يهدف إلى دفع الليبيين نحو الالتزام بخارطة الطريق

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 30 أغسطس 2021, 01:07 مساء
الجرندي متحدثا إلى مجلس الأمن الدولي، 15 يوليو 2021. (وزارة الخارجية التونسية)

 قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي إن جميع دول جوار ليبيا ترغب في عودتها إلى مكانتها، وأن تلعب دورها في استقرار المنطقة، مضيفا أن اجتماع تلك الدول في الجزائر يهدف إلى دفع الليبيين نحو الالتزام بخارطة الطريق.

جاء ذلك في تصريح على هامش انطلاق اجتماع دول الجوار، الذي سينعقد على مدار اليوم الإثنين وغد الثلاثاء، بمشاركة وزراء خارجية مصر، والجزائر، وتونس، والسودان، وتشاد، والنيجر.

وتابع الجرندي أن الاجتماع سيبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل مساعدة شعبها في تطبيق خارطة الطريق، إلى جانب التحاور معهم حول أنجح السبل للوصول إلى الاستحقاقات.

وعبر عن أمله في انصهار كل دول المنطقة في مسار التنسيق لأنّ التحديات أصبحت كبيرة، ولا يستطيع أحد أن يواجهها وحده، خاصة أن هناك محيط «جيوسياسي» كبير جدا، يجب التحاور في شأنه، حسب قوله.

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يذكر أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ممثلا للرئيس الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي.

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