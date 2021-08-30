جلسة حاسمة للبرلمان في خلاف «النواب» مع حكومة الدبيبة؟

جلسة سابقة لمجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)

يعقد مجلس النواب جلسة رسمية في طبرق، اليوم الإثنين، يُتوقع أن تكون حاسمة في خلافه مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد دعوة المجلس الحكومة لاستجوابها ومساءلتها عن أداء عملها خلال الفترة الأخيرة.

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قال من جانبه إن المجلس سيسحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة البرلمان، «فوقتها ستكون الحكومة متعالية ولا تحترم المجلس، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها»؛ على حد قوله، بينما قال الدبيبة إنه سيكون خارج البلاد ولن يحضر الجلسة.

انتهاء المهلة

ومنح عقيلة صالح مهلة 10 أيام للحكومة تنتهي اليوم (30 أغسطس) وذلك لحضور الجلسة والرد على تساؤلات النواب بخصوص عملها في ملفات مثل فيروس كورونا المستجد، والكهرباء وتوحيد المؤسسات، معتبرا أن هناك تقصيرا في العمل على هذه الموضوعات.

ودعا صالح الحكومة إلى الاستجابة لطلب البرلمان «لأن هذا أمر قانوني ودستوري»، منوهاً إلى أن مساءلة الحكومة لا تتعلق بالمال أو مسائل الصرف واعتماد الميزانية، وأوضح أن «توحيد المؤسسات لا يتطلب المال وإنما فقط يتطلب قرارات». كما تحدث رئيس المجلس عن أن الحكومة أنفقت حتى الآن «ما بين 40 و50 مليار دينار عبر الإنفاق الشهري من الميزانية»، وقال إنها «منحت تشكيلات مسلحة ميزانية أكبر من ميزانية الجيش».

الدبيبة خارج ليبيا

في المقابل، طلب الدبيبة من هيئة رئاسة مجلس النواب التنسيق لموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب «بشكل واضح ودقيق». وذلك في خطاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء عادل جمعة، بتاريخ يوم الخميس الماضي. وأضاف الخطاب أن الوزراء سيعدون ردودا على تلك النقاط، عقب عودة الدبيبة من الخارج «وهي زيارات جرى تحديها «مسبقا قبل ورود دعوة الاستجواب».

خطاب رئيس الحكومة أشار إلى عدم تحديد المواضيع المطلوبة للاستجواب في كتاب مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب رقم 879 المؤرخ في 21 أغسطس الماضي، لدعوة الدبيبة وأعضاء الحكومة إلى الجلسة، المقررة اليوم الإثنين. واستند إلى المادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».

وفي تصريح سابق، أكد الدبيبة استعداده للمساءلة، لكنه تعجب من «محاسبة الحكومة قبل أن تصرف لها الميزانية العامة». وكشف أنه لن يكون في ليبيا خلال انعقاد الجلسة، قائلا: «لديَّ برنامج خارج ليبيا». وتابع: «أحترم مجلس النواب ودعوته، ومستعد للذهاب إليه كل يوم، وأنفذ ما يتفق عليه أعضاؤه». كما وجه بالتنسيق مع هيئة رئاسة مجلس النواب لموافاة الحكومة بـ«نقاط الاستجواب بشكل واضح ودقيق».

أسباب المحاسبة

وفي حوار سابق مع جريدة «الوسط»، أوضح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق أسباب إصرار النواب على محاسبة الحكومة، قائلاً إن البعض يراها «تعمل بشكل منحاز ومركزي في غرب البلاد، كما لا تحقق التساوي بين الأقاليم التاريخية».واعتبر أن «هناك تقصيرًا في الخدمات، فضلا عن أن الحكومة لم تقم بدور في توحيد مؤسسات الدولة».

إلى ذلك، لا تزال ملفات مثل اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة للدولة 2021 محل جدل ولم تحسم بعد، وكذلك القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها انتخابات 24 ديسمبر 2021، وذلك برغم اتفاق النواب على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة في التوقيت ذاته.