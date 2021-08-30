بادرة غير مسبوقة.. مناقشة قانون حق التظاهر السلمي في ليبيا

جلسة حوارية لمناقشة قانون ودستورية حق التظاهر السلمي في ليبيا (شبكة أصوات للإعلام)

عقدت شبكة أصوات للإعلام، اليوم السبت، جلسة حوارية هي الأولى من نوعها، لمناقشة قانون ودستورية حق التظاهر السلمي في ليبيا.

حضر الجلسة، التي عُقدت في طرابلس، عضوا مجلس النواب عن لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية ربيعة أبوراس وعبدالسلام نصية، وعضو مكتب حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة، وقانونيون ووكلاء نيابة، وإعلاميون مهتمون ومدافعون عن حقوق الإنسان، إضافة إلى منظمات تعنى بحرية الإعلام والتعبير، وذلك وفق منشور للشبكة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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واستعرض قانونيون مواد قانون التظاهر السلمي رقم 65 لسنة 2012، لتوضيح مدى انسجامها مع الإعلان الدستوري الموقت والقوانين والمعاهدات الدولية.

من جانبه، قال حسام الطير رئيس شبكة أصوات للإعلام: «لأول مرة في ليبيا تتم مناقشة حق التظاهر السلمي في جلسة حوارية جمعت الجهات التشريعية والتنفيذية ونشطاء مجتمع مدني وإعلاميين تعرضوا للاعتقال أثناء مشاركاتهم في مظاهرات سلمية».

وأوضح أن الجلسة الحورية انتهت بالاتفاق على «صياغة نهائية لتوصيات ستُرفع إلى مجلس النواب لعرضها للنقاش وتعديل القانون المعمول به حاليًا، والذي يضم موادَّ قامعة لحق المواطن في التظاهر والتعبير بطرق سلمية».