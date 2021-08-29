المشري يؤكد لسفير بريطانيا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 09:24 مساء
خالد المشري يلتقي سفير بريطانيا بمناسبة انتهاء مدة عمله في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

شدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء خالد المشري رفقة النائب الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر بوشاح، اليوم الأحد، بسفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، بمقر المجلس في طرابلس، وذلك بمناسبة انتهاء مدة عمله.

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وقال المشري، خلال اللقاء، إن «هناك أطرافًا معرقلة للعملية السياسية والديمقراطية الوليدة في البلاد، وأن المجلس الأعلى للدولة سيقف مع طموح الشعب الليبي وخياراته».

وقبل يومين، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، قائلًا: «الانتخابات ستقام في 24 ديسمبر».

وأضاف أن الحكومة قدمت خطة أمنية ولوجيستية من أجل تنظيم الانتخابات، مردفًا أن «المشكلة تشريعية»، حسب كلمته إلى الشعب، الجمعة الماضي.

خالد المشري يلتقي سفير بريطانيا بمناسبة انتهاء مدة عمله في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
خالد المشري يلتقي سفير بريطانيا بمناسبة انتهاء مدة عمله في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
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