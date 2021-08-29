تشكيل غرفة مشتركة لضبط الأمن بمنطقة الخليج العسكرية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 29 أغسطس 2021, 04:36 مساء
اجتماع آمر منطقة الخليج العسكرية التابع للقيادة العامة مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة. (مديرية أمن اجدابيا)

اتفق رؤساء ومديرو الأجهزة العسكرية والأمنية بمنطقة الخليج العسكرية، على تشكيل غرفة مشتركة لضبط الأمن برئاسة آمر المنطقة التابع للقيادة العامة، اللواء سالم الرفادي، وذلك خلال اجتماع موسَّع عقده اليوم الأحد، بمقر المنطقة، بحسب مديرية أمن أجدابيا.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عُقِد اليوم، الأحد بقاعة الاجتماعات بمقر منطقة الخليج العسكرية ناقش آلية التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية وإيجاد الحلول المناسبة من أجل تذليل العراقيل والإشكاليات التي تواجه سير عمل مديري ورجال الأمن حتى يتمكنوا من تأدية أعمالهم بالشكل المطلوب في ضبط كل ما هو مخالف للقانون.

وأضافت المديرية أن آمر منطقة الخليج العسكرية اللواء الرفادي شدَّد خلال الاجتماع على أهمية الانضباط والحزم والتركيز على ضبط الشارع العام والمخالفين في مدينة أجدابيا والمناطق التابعة للمنطقة، مؤكدًا أن الإشكاليات المقدمة سيجري إحالتها إلى جهات الاختصاص والقيادة العامة للنظر فيها.

اجتماع آمر منطقة الخليج العسكرية التابع للقيادة العامة مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة. (مديرية أمن اجدابيا)
اجتماع آمر منطقة الخليج العسكرية التابع للقيادة العامة مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة. (مديرية أمن اجدابيا)
اجتماع آمر منطقة الخليج العسكرية التابع للقيادة العامة مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة. (مديرية أمن اجدابيا)
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