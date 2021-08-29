مظاهرة في بني وليد ضد الفساد والجهوية

متظاهرون في بني وليد، 29 أغسطس 2021. (وال)

نظم حشد من الشباب في مدينة بني وليد مظاهرة سلمية باسم «حراك شباب بني وليد من أجل التغيير»، رفضًا للفساد والجهوية.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المظاهرة التي انطلقت من أمام مبنى محكمة بني وليد الابتدائية وسط المدينة إلى مقر ديوان المجلس البلدي، رُفعت خلالها لافتات كتب عليها «لا للفساد»، و«لا للجهوية»، و«تنهض الأمم بشبابها».

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وطالب المشاركون في بيان، نقلته وكالة الأنباء الليبية، بتغيير كافة مديري القطاعات الخدمية والمصرفية ومحاسبتهم من قبل الجهات الرقابية. كما طالب المتظاهرون بإفساح المجال للكفاءات الشابة الطموحة وفتح باب الترشيحات وتفعيل صندوق إعادة إعمار بني وليد.



وأمهل المشاركون في المظاهرة حكومة الوحدة الوطنية والأجهزة التابعة لها مدة سبعة أيام لتنفيذ المطالب، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية قادمة وتوسيع الاحتجاجات إلى حد قد يصل إلى العصيان المدني الشامل في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب، حسب بيانهم.