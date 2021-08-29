تسجيل 15 إصابة بفيروس «كورونا» في سبها وحالتي وفاة

مركز العزل الصحي في سبها، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 15 إصابة بفيروس «كورونا» خلال اليومين الماضيين، وحالتي وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبره المرجعي تلقى ٥٥ عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 40 حالة، فيما تأكدت إصابة 15 حالة، فيما أكد المركز شفاء 18 حالة من فيروس «كورونا».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2003 إصابة بفيروس «كورونا» أمس السبت، و910 حالات شفاء و19 وفاة.

- «مكافحة الأمراض» يبحث مع بلدي سبها الاستعداد لحملة التوعية بالتطعيم ضد فيروس «كورونا»

وأمس بحث فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع المجلس البلدي لبلدية سبها، آخر التحضيرات والاستعدادات للحملة المجتمعية للتوعية بالتطعيم ضد فيروس «كورونا» في المنطقة الجنوبية.

وشهد الاجتماع، تبادل الأفكار والخبرات؛ للوصول إلى خطة عمل موحدة، تهدف إلى حملة ناجحة.