«الأرصاد» يحذر من رياح بحرية نشطة على ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 11:59 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح بحرية نشطة اليوم على ساحل زوارة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة عنه اليوم، إن أقصى ارتفاع للموج سيكون 1.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
تكاثر للسحب على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
الرياح جنوبية غربية   تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية   وتكون بحرية غدا على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل زوارة.
ارتفاع الموج يتراوح بين  0.25 و1.25 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، فيما ستكون الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا. 
الرياح غربية إلى جنوبية غربية   على ساحل شحات بينما تكون شمالية غربية   على باقي الساحل، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى بنغازي سرعتها بين 5 و10 عقد.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، فيما ستكون الرؤية جيدة.

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