ضبط شاحنة وقود في تازربو قبل تهريبها إلى تشاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 10:38 صباحا
جانب من المضبوطات, (كتيبة سبل السلام)

قالت كتيبة «سبل السلام»، التابعة للقيادة العامة، إنها تمكنت من ضبط ومصادرة شاحنة وقود نوع «بنزين» بمدينة تازربو، كانت مهربة إلى دولة تشاد.

وأوضحت، في بيان اليوم، أن دورية تابعة لكتيبة «سبل السلام»، المقاتلة سرية تازربو، تمكنت من ضبط الشاحنة خلال دورية غرب المدينة.

وبحسب البيان، تمكنت السرية أيضًا من ضبط ومصادرة سيارتين، الأولى «تويوتا إسكيوة» على متنها 35 غالون بنزين، والثانية «تويوتا تندرة» على متنها 40 غالونًا بسعة 60 لترًا، كانت مهربة إلى كلنجة.

فيما كشفت التحقيقات مع المهربين، أنهم قادمون من مدينة جالو.

وأكد البيان أن دوريات الكتيبة سواء في الكفرة أو تازربو، مازالت مستمرة على طول الشريط الحدودي في الجنوب الشرقي، وستضبط كل مَن يقوم بـ«تهريب قوت الليبيين من وقود وسلع تموينية وغيرها».

جانب من المضبوطات, (كتيبة سبل السلام)
جانب من المضبوطات, (كتيبة سبل السلام)
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