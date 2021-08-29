ورشة عمل عن ملف التعليم الطبي في ليبيا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب يلقي كلمة خلال ورشة عمل بمدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، 28 أغسطس 2021. (وال)

نظم المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ورشة عمل بعنوان «برامج التعليم الطبي من الاعتماد المحلي إلى الاعتراف الدولي»، وافتتحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب بمدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، تهدف هذه الورشة - التي حضرها مدير عام المركز ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا - إلى التعريف بالخطوات والإجراءات المتخذة بالخصوص وآلية الاعتماد بالمركز والخطوات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الكليات الطبية والتحديات والصعوبات التي تواجه المركز والكليات الطبية.

وأكد وزير التعليم العالي في كلمة أهمية فتح ملف الكليات الطبية بكل شفافية كونها تمس الانسان والتي تعتمد عليها الدولة اعتمادا اساسيا في تغطية الطلب المحلي من المتخصصين في هذا المجال، مؤكداً أن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات المناسبة حيال التوصيات التي تخرج بها الورشة.