حملة لتطعيم مستحدمي «البريقة» ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 01:45 صباحا
حملة لتطعيم مستحدمي «البريقة» ضد «كورونا»، 28 أغسطس 2121. (شركة البريقة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، السبت، انطلاق حملة لتطعيم مستخدميها ضد فيروس «كورونا المستجد».

وانطلقت الحملة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، واستهدفت تلقيح مستخدمي شركة البريقة والعاملين بها في مختلف مواقعهم والمناطق التابعين لها بالجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» الصيني، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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ومنتصف أغسطس الجاري، وزع مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة كميات من اللقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لفيروس «كورونا» المستجد على 44 بلدية. وجاء ذلك بعد تسلم البلاد مطلع أغسطس، شحنة من اللقاح الصيني تقدر بمليون و260 ألف جرعة.

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