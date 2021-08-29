تنفذه شركة تونسية.. استئناف العمل بمشروع مستشفى الكفرة المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 01:19 صباحا
مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، السبت، استئناف العمل بمشروع مستشفى الكفرة المركزي، الذي تنفذه شركة تونسية.

وتطرق اللقاء بين عقوب والفريق الهندسي للشركة التونسية إلى الاستعدادات لوصول العمال والأطقم الفنية في غضون الأيام المقبلة لاستئناف العمل بالمشروع، وفق بيان صادر المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة.

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وأشار البيان إلى أن استئناف العمل بالمشروع يأتي تتويجا لجهود وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وجهاز تنفيذ المراكز الإدارية ومتابعة المجلس البلدي الكفرة ومجلس الحكماء والشورى بالبلدية. 

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