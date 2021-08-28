الزناتي يمهل العيادات الخاصة أسبوعين لتوفيق أوضاعها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 08:05 مساء
اجتماع الزناتي مع مسؤولي الصحة في المنطقة الشرقية، 27 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أمهل وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، العيادات الخاصة أسبوعين لاستكمال إجراءات إذن المزاولة وتحسين مستوى خدماتها حسب الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.

جاء ذلك خلال لقاء الزناتي مع رؤساء قسم القطاع الخاص بالخدمات الصحية بنغازي، وديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، ومكتب التفتيش والمتابعة، حيث بحثوا «وضع آلية لضبط معايير الجودة وتطبيقها على أرض الواقع، وتشكيل لجنة مستعجلة لمتابعة جميع العيادات الخاصة بمختلف المدن الليبية»، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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وتوعد الزناتي المخالفين بجملة من القرارات الصارمة «قد تصل إلى الإقفال وعدم مزاولة العمل نهائيًّا»، وفق البيان، الذي أشار إلى متابعة الوزارة عبر لجنة مختصة تقييم العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة.

وأوضح البيان أن مهلة الزناتي تأتي في إطار «اهتمام وزارة الصحة ومتابعتها المرافق الصحية، ومدى تقديمها الخدمات الطبية المناسبة للمواطن، وأخذها بالاعتبار شكاوى المواطنين المتزايدة من سوء معاملة المرضى وارتفاع أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة».

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