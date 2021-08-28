حفتر يلتقي يان كوبيش بمقر القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 07:21 مساء
حفتر مع كوبيش, 28 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

التقى قائد قوات القيادة العامة، المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش والوفد المرافق له .

جاء ذلك وفق ما أعلنت صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي نشرت صورًا من للقاء.

في سياق متصل التقى كوبيش والوفد المرافق له، بأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) التابعة للقيادة العامة.

وقالت القيادة العامة في منشور منفصل، إن اللقاء ناقش آخر الأوضاع والمستجدات على الساحة الليبية.

- كوبيش يبدأ مشاورات جديدة مع الأطراف الليبية لإنقاذ خارطة الطريق بلقاء المنفي
المشري لكوبيش: مجلس النواب لم يراعِ الاتفاق السياسي فيما يتعلق بإصدار قانون الانتخابات
السايح وكوبيش يستعرضان مستجدات العملية الانتخابية والقاعدة الدستورية

وخلال الأيام الماضية كثف كوبيش، من لقاءاته مع الأطراف السياسية الليبية لإنقاذ خارطة الطريق، استهلها صباح  الإثنين الماضي، بلقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي في العاصمة طرابلس.

كما التقى كوبيش خلال الأيام الماضية كلًّا من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الداخلية خالد مازن، ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، والنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني، و محافظ المصرف الصديق الكبير.

حفتر مع كوبيش, 28 أغسطس 2021. (القيادة العامة)
كوبيش مع أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة للقيادة العامة, 28 أغسطس 2021. (القيادة العامة)
كوبيش مع أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة للقيادة العامة, 28 أغسطس 2021. (القيادة العامة)
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