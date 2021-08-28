«الداخلية»: ضبط 16 طن حديد بناء على متن شاحنتين في وادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 06:33 مساء
جانب من المضبوطات, (وزارة الداخلية)

تمكنت وحدة دوريات الطرق السريعة بإدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية، من ضبط شاحنتين بمنطقة وادي الربيع، على متنهما كمية تقدر بـ16 طن حديد بناء.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم، إن ضبط الشاحنتين جاء من خلال العمل الأمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص.

وأكد البيان اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة قائدي الشاحنتين لمركز شرطة قصر بن غشير من حيث الاختصاص.

- ضبط تشكيل عصابي متخصص في السرقة بالجفارة

وفي وقت سابق من اليوم أكدت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي في الجفارة مكون من تسعة أشخاص يمتهنون سرقة الأسلاك الكهربائية وأعمال سرقة أخرى، فجر اليوم السبت.

وأوضحت في بيان أن القبض على التشكيل تم خلال العمل الأمني للدوريات المشتركة، بين قسم البحث الجنائي ومركز شرطة الكريمية بمديرية أمن الجفارة وقوة دعم المديرية.

جانب من المضبوطات, (وزارة الداخلية)
جانب من المضبوطات, (وزارة الداخلية)
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