بليحق: جلسة مجلس النواب ستكون في موعدها بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 04:47 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن جلسة مجلس النواب ستكون في موعدها المُعلن عنه سلفاً بعد غد الإثنين.

وأوضح بليحق في تصريح له اليوم، أن الجلسة ستعقد بمقر مجلس النواب في طبرق بعد غد.

والأحد الماضي أعلن بليحق، استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم 30 أغسطس الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق، ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.

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وقال بليحق، في تصريح صحفي وقتها، إن «الاستدعاء جاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عددًا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمادتين رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014. بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب».

وفي حوار مع جريدة «الوسط»، نشرته «بوابة الوسط» الأحد الماضي، قال بليحق، إن «انحياز» حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وراء مطالب بعض النواب بسحب الثقة منها، مؤكدًا أن المجلس سيتعامل مع المعطيات السياسية في حال فشل إجراء الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

فيما قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الأربعاء، إن «المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب»، باعتبار أنها «تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها».

وأضاف صالح في تصريحات لفضائية «الحدث»، أن «استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها»، لافتًا إلى أن «حكومة الدبيبة منحت (مجموعات مسلحة) ميزانية أكبر من ميزانية الجيش»، متابعًا: «خلال 10 أيام يجب أن تحضر الحكومة إلى مجلس النواب للاستجواب».

لكن الدبيبة قال، إنه سيكون خارج ليبيا في اليوم الذي حدّده مجلس النواب لعقد جلسة استجواب الحكومة، قائلًا: «لديَّ برنامج خارج ليبيا».

وأضاف أنه كان في المرات السابقة يستقبل الدعوة من هيئة رئاسة البرلمان، معقبًا: «أحترم مجلس النواب ودعوته، ومستعد أن أذهب إليه كل يوم، وأنفذ ما يتفق عليه أعضاؤه، وأحترم المجلس ودعواته».

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