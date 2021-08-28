الدبيبة يشهد استعراضا لقوات إدارة العمليات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 02:05 مساء
الدبيبة خلال حضوره استعراض قوات الإدارة العامة للإدارة الأمنية. (منصة حكومتنا).

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الإدارة العامة للعمليات الأمنية حفل استعراض قواتها.

وأكد الدبيبة «عزم الحكومة دعم هذه المؤسسات لبناء الجيش والشرطة، وذلك ضمن اهتماماته ببناء المؤسسات الأمنية والشرطية»، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا».

وحضر رئيس الحكومة استعراض للتدريبات العملياتية لإدارات إنفاذ القانون وحماية الشخصيات والمهام الخاصة ومكافحة الإرهاب التابعة لإدارة العمليات الأمنية، وقام بترقية مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري إلى رتبة لواء.

حضر الاستعراض كل من وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووكيلا وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد والفنية الرائد فرج اقعيم.

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