الاقتصاد والتجارة تناقش آلية عمل منتدى المرأة الوطني

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع مع عدد من سيدات الأعمال في ليبيا، 26 أغسطس 2021. (وال)

ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة آلية عمل منتدى المرأة الوطني للدعم والتمكين بهدف تعزيز مساهمة المرأة في التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة.

وحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال)، عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعًا مع عدد من سيدات الأعمال في ليبيا، بحضور نائبة رئيسة وحدة تمكين المرأة برئاسة مجلس الوزراء ومكتب السياحة، والثقافة، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، وبلدية طرابلس.

وبحث الاجتماع عمل المنتدى ودور المرأة في المجتمع، وآليات المنتدى والهيكلية المقترحة للدعم والتمكين، وإيجاد مشاريع مشتركة بهدف دعم الاقتصاد الليبي إلى جانب تعزيز مساهمة المرأة في التنمية المستدامة في كل مجالات الحياة.