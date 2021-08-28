نفاد الأكسجين الطبي في مركز العزل ببلدية درج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 11:41 صباحا
أنابيب أكسجين فارغة في مركز العزل الصحي ببلدية درج، 28 أغسطس 2021 . (المركز)

حذَّر مركز العزل الصحي ببلدية درج من الوضع الطبي في المركز مع نفاد الأكسجين الطبي، اللازم لعلاج مصابي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال المركز في بيان اليوم السبت: «أصحاب القلوب الرحيمة، ساعدونا حتى يبقى الباب مفتوحًا، نحن في حالة ماسة للأكسجين»، حسبما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك».

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كان رئيس فريق الاستجابة السريعة 1448، قد أكد في تصريح إلى قناة «الوسط»، في 19 أغسطس الجاري نقص الأكسجين الطبي، وكذلك مواد حماية العاملين في القطاع الطبي بالبلدية.

وأشار إلى تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في بلدية درج بسبب عدم اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية، وإنكار بعضهم للفيروس برغم مرور نحو عام ونصف العام على دخول الفيروس إلى ليبيا.

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