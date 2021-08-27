وزير الداخلية يبحث مع كوبيش نتائج زيارته إلى تونس وخطة تأمين الانتخابات

لقاء وزير الداخلية وكوبيش، 27 أغسطس 2021، (الداخلية)

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع ممثل الأمين العام اللأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، نتائج زيارته الأخيرة إلى تونس، إضافة إلى ملف تأمين الانتخابات.

وأشار مازن إلى أنه زيارته إلى تونس شهدت مناقشة موضوع الحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين جواً وبراً والملفات الأمنية الأخرى، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وبالنسبة للاستحقاق الانتخابى القادم في 24 ديسمبر، تحدث عن دور الوزارة فيما يتعلق بتأمين مراكز الاقتراع وجميع المشاركين في هذا الاستحقاق لضمان نجاحه.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أكد الوزير أهميته باعتباره ملفا إنسانيا، وأن الداخلية ورغم الصعاب، قدمت الدعم اللازم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للقيام.

من جانبه، أشاد كوبيش بجهود الوزارة على الأرض، وما يخص التعاون مع البعثة في المجالات الأمنية الدولية.