الدبيبة: زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 100% خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 09:42 مساء
عبد الحميد الدبيبة, خلال كلمة إلى الشعب, (27 أغسطس 2021)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، إن الأيام العشرة المقبلة ستشهد زيادة رواتب شريحة المتقاعدين بنسبة 100%.

وتابع الدبيبة في «كلمة إلى الشعب» اليوم، أن شريحة المتقاعدين يعانوا بشدة، «وأبلغت البرلمان أنني لا أستطيع مقابلة هذه الشريحة من دون حلول».

وأوضح أن هناك أطباء ودكاترة جامعات متقاعدين رواتبهم لا تتجاوز 450 دينار، وهو مبلغ لا يقدرون به علي المعيشة، مضيفا أن الـ100% زيادة متوقعة ليست كافية، «ولكن في المستقبل نتمني أن نزيدهم أكثر».

فيما تحدث عن شريحة المعاشات الأساسية، وقال إن الـ450 دينار لا توفر لهم معيشة كريمة لمدة 5 أيام، مضيفا أن الحكومة ضاعفت المعاشات بنسبة 100%، وتم ضم شرائح أخرى لهذه الشريحة.

ولفت إلى أن الحكومة أقرت علاوة الأسرة والأبناء، كما أن كل الامور في القرارين تسير بانسيابية كاملة.

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