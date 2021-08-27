إيواء 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في مركز سبها الطبي خلال أسبوع

مركز سبها الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز سبها الطبي، إيواء 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الحالي.

وقال المركز في الموجز الأسبوعي، الذي نشره اليوم، إن مركز الفلترة استقبل 300 حالة من داخل وخارج المدينة، تم حجز 15 مريضا بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا، من خلال مركز العزل.

وبحسب الموجز، تسلمت إدارة الصيدلة بالمركز 300 مصل عقرب من الإمداد الطبي فزان خلال الأسبوع الماضي.

- «الخدمات الصحية سبها» تدشن مركزا للتحصين ضد فيروس كورونا

وفي وقت سابق من اليوم بدأت إدارة الخدمات الصحية سبها، بالتعاون مع شركة الصدى، تجهيز المركز المخصص لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بمقر معهد الأمل للصم وضعاف السمع.

وبحسب إدارة الخدمات الصحية سبها في بيان، ستنطلق الحملة فور الانتهاء من أعمال التجهيز التي قد تستغرق أسبوعين.