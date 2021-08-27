ضبط 20 ألف لتر من الخمور خلال مداهمة أمنية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 06:23 مساء
وكر لبيع الخمور في منطقة بوهديمة في بنغازي، 26 أغسطس 2021، (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي مداهمة أحد أوكار الاتجار بالخمور في منطقة بوهديمة، حيث عثر فيها على أكثر من 20 ألف لتر من الخمور محلية الصنع.

ووصفت المديرية المداهمة بأنها إحدى أكبر عمليات مكافحة الاتجار بالخمور، التي جاءت استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة؛ حسب البيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانطلقت قوة فرض القانون، مكونة من قسم شرطة النجدة ومكافحة المخدرات فرع بنغـازي ليل الخميس، إلى مكان بيع الخمور في وسط بوهديمة، حيث استغل تجار الخمور شقة في عقار هناك في ممارسة نشاطهم غير المشروع ببيع الخمور، وفق البيان.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وأخذ إذن النيابة العامة وإعداد الخطة، داهمت قوات الأمن الوكر حيث لاقت مقاومة عنيفة، وأطلق الخارجون عن القانون الرصاص على دوريات شُرطة النجدة، ما أدى إلى إصابة ضباط، ووقوع أضرار بإحدى السيارات، قبل أن يتم السيطرة على الموقف، وتضبط أكثر من 20 ألف لتر من الخمور، جرى إتلافها في المكان نفسه.

وفتح محضر بالواقعة، ثم أحيل إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

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