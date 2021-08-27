تركيب محطة كهرباء جاهزة في تاجوراء

تركيب محطة كهرباء جاهزة في دائرة توزيع تاجوراء، 27 أغسطس 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب وتشغيل محطة كهرباء جاهزة في دائرة توزيع تاجوراء.

وشملت الأعمال مد كابلات ضغط عالٍ بطول 80 مترا، ووصلتي ضغط عالٍ، وكذلك تنفيذ كابلات ضغط منخفض بطول 300 متر، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أن العمل في المحطة بدأ منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الخميس، بعد أن تعرض الكابل المغذي لمنطقة جامع الكيلاني بعرادة التابعة للدائرة إلى العطب نتيجة التهالك.

وأضاف أن العمل متواصل لمد كابل ضغط منخفض بطول 200 متر، من أجل تغذية المنطقة بالتيار الكهربائي.

جانب من أعمال تركيب المحطة.

جانب من أعمال تركيب المحطة.