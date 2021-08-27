«عزل غدامس» يعلن عدم استقبال حالات كورونا جديدة تحتاج لإيواء بسبب نقص الأكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 04:19 مساء
حملة التطعيم ضد كورونا في غدامس، 27 أبريل 2021، (الرقابة على الأغذية)

أعلن مركز عزل غدامس، أنه لم يعد بإمكانه استقبال أي حالة إصابة بفيروس كورونا تحتاج للإيواء؛ نظرا للنقص الحاد في الأكسجين الطبي.

ونشر المركز اليوم رسالة إلى أهالي غدامس قال فيها: «نبلغكم آسفين، بأنه لم يعد بالإمكان استقبال أي حالة مصابة بفيروس كورونا وتحتاج للإيواء بداخل مركز العزل، نظرا للنقص الحاد في الأكسجين (الطبي)».

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وطالب مركز عزل غدامس الأهالي بالتشديد في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي 27 إبريل الماضي، انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في غدامس، مستهدفة الفئة العمرية من سن 70 عاما وأكثر.

وأجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب غدامس جولة تفتيشية على مركز الرعاية الصحية المسؤول عن تنفيذ الحملة، وذلك رفقة عناصر جهاز الحرس البلدي.

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