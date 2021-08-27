حالتا وفاة جديدتان جراء «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 02:25 مساء
إجراء اختبارات للكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وحالتي وفاة بقسم العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد فحص المختبر المرجعي زليتن 283 مسحة أنفية، أمس الخميس، للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 234 عينة، وإيجابية 49 عينة بينها عينة من خارج البلدية، وفق ما نشرت اللجنة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- 51 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ«كورونا» في زليتن

وبالنسبة لحالات الإيواء، فهناك 13 داخل العناية الفائقة، وأربع بقسم الرعاية الطبية، واثنتان بعيادة الحرارة، فيما بلغت حالات الشفاء المغادرة من النشطة بالتقادم 200 حالة. وبلغ المؤشر الوبائي 17.6%.

في حين دخلت حالة واحدة إلى قسم العزل، وخرجت منه ثلاث حالات. وبلغ العدد الإجمالي للمسحات الأنفية حتى الجمعة 27 أغسطس 2021، 54 ألفا و773 مسحة.

أما عن التطعيمات ضد الوباء، فقد تلقى 37 ألفا و831 مواطنا ومقيما الجرعة الأولى من اللقاح بنسبة 11.4% فيما حصل 2891 مواطنا ومقيما الجرعة الثانية بنسبة 0.9%.

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