ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 01:08 مساء
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الخميس، ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل، ويتكون من أربعة أشخاص منهم ثلاثة سودانيون، والآخر مالي الجنسية.

وتقدم مواطن يدعى «أ. س. ص. أ» تابع لدائرة مركز شرطة غوط الشعال، ببلاغ قيد ضد مجهول، يفيد بسرقة 550 دينارا، وشاشتين بلازما، وجهاز هاتف نقال، وسيارة نوع «هونداي أفانتي» سوداء اللون بداخلها 3750 دينارا، وجواز سفر وبعض الوثائق والمستندات الأخرى من منزله، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وأسفرت الجهود الأمنية عن التعرف على الجناة، ونُصب كمين لهم وتم التمكن من إلقاء القبض عليهم، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة المذكورة واسترجعت منهم بعض المسروقات.

 كما اعترف الجناة بارتكابهم وقائع مشابهه منها سرقة منزل في 31 يوليو الماضي بدائرة مركز شرطة غوط الشعال، واسترجع منهم جهاز كمبيوتر محمول، وسرقة منزل في 11 أغسطس بنفس الدائرة واسترجع منهم أسطوانتي غاز، وكذلك منزل آخر في 12 أغسطس.

والمتهمون هم: (ع. ع. ا) مواليد 1995، سوداني الجنسية، مقيم في قرقارش، و(ع. ا. م) مواليد 1998، سوداني الجنسية، مقيم في أبوسليم، و(م. آ. ب) مواليد 1991، سوداني الجنسية، مقيم في حي الأندلس، و(ح. ا. د) مواليد 1992، مالي الجنسية، مقيم في قرقارش.

 

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