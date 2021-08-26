في العدد 301: الحكومة تحت قصف «النواب».. ومطالب بالتخلص من المرتزقة وتحسين الاقتصاد

صورة لغلاف العدد 301 من جريدة «الوسط».

صدر اليوم الخميس العدد 301 من جريدة «الوسط»، وفي صفحتها الأولى قصة مفصلة بعنوان رئيسي «المساءلة تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة»، وفيها نرصد آخر تطورات المناكفة المستمرة بين الحكومة ومجلس النواب، الذي هدد بسحب الثقة من الحكومة، فيما سارع رئيسها الدبيبة إلى حشد مجموعة من النواب إلى صفه.

أيضا ترصد كيف انتقلت عدوى الحديث عن الانقسام إلى المناصب السيادية التي لم تحسم بعد، ومنها مؤسسة النفط والغاز والمصرف المركزي.

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ويتصدر الصفحة الثالثة موضوع مهم يرصد تطورات مساعي حكومة عبدالحميد الدبيبة لتوحيد المصرف المركزي، وجاء بعنوان «عراقيل في طريق توحيد المركزي.. وخلاف الكبير والحبري يعود من جديد».

كما نقرأ في الصفحة نفسها موضوعا بعنوان «تهديدات أمنية ومصالح اقتصادية تدفع دول المغرب لاهتمام متزايد بالوضع الليبي»، وهو يستند إلى تقرير أصدره معهد «بروكينغز» الأميركي.

تقرير ديوان المحاسبة

وتحت عنوان «10مليارات دولار خسائر إقفال موانئ النفط في 2020»، نطالع على صدر الصفحة الرابعة أبرز توصيات وملاحظات ديوان المحاسبة الليبي على أوجه الإيرادات والمصروفات في تقريره السنوي عن ميزانية العام 2020.

في الصفحة الخامسة نقرأ تقريرا مجمعا حول الوضع الوبائي في ليبيا، وجاء بعنوان «الناجون يقصون لـ الوسط معاناتهم مع كورونا»، وفيه رصد لمعدلات الإصابة بالفيروس ونسب التعافي وكذلك الوفيات.

قطع العلاقات الجزائرية المغربية

ومن الشأن المحلي إلى العربي والدولي حيث يتصدر الصفحة السادسة، تقرير موسع يرصد تفاصيل تطورات الوضع في أفغانستان، وجاء بعنوان «نجل شاه مسعود يقود جبهة مقاومة في أفغانستان ضد طالبان».

وفي الصفحة السابعة نقرأ موضوعات ترصد تطورات المشهد في كل من تونس والعراق، وأيضا تقريرا يرصد العلاقات المغربية الجزائرية بعنوان «تأزم جديد بين الجزائر والمغرب بعد قطع العلاقات الدبلوماسية».

صراع النفط الليبي

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير يرصد الخلافات التي اشتعلت بين وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وجاء بعنوان «صراع على إدارة مؤسسة النفط بين صنع الله والوزير عون».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة، التي يتصدرها موضوع يرصد «مشاركة واسعة لمواهب التشكيل في مهرجان طرابلس للأنيميشن»، والذي نظمته مؤسسة تنمية المشروعات.

للاطلاع على العدد 301 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويتصدر صفحة الفن موضوع رئيسي عن استضافة الأردن للدورة الثانية من مهرجان العاصمة، بمشاركة 50 فيلما، وجاء بعنوان «انطلاق الدورة الثانية لمهرجان عمان السينمائي الدولي».

أمل جديد لفرسان المتوسط

وفي الصفحة الرابعة عشرة، نقرأ موضوعا يضم عدة عناوين منها «أمل جديد للمنتخب الوطني نحو كأس العالم 2022.. فرسان المتوسط يبدأ رحلة التصفيات من ملعبه للمرة الـ6 في تاريخه.. و5 مواجهات رسمية في بنغازي بلا خسارة».

أما الصفحة الخامسة عشرة، فنطالع فيها موضوعا يكشف تفاصيل الصفقات الجديدة للأندية الليبية، بعنوان «معركة الميركاتو.. أبرز تعاقدات الأندية في الانتقالات الصيفية».