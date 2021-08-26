عودة المياه إلى مناطق شرق بنغازي

عمليات إصلاح خط مياه النهر الصناعي في منظومة مياه (تازربو/بنغازي) ( شركة المياه والصرف الصحي)

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي، عودة المياه لمناطق شرق بنغازي، بعد ربطها مع آبار حقول بنينا وسيدي منصور، وفق «المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على فيسبوك».

وأشار البيان إلى أنه «منذ حدوث تسرب في خط مياه النهر الصناعي في منظومة مياه (تازربو/بنغازي) في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، باشرت الأقسام المختلفة في الشركة العامة للمياه بمدينة بنغازي -وبمجهودات الكثير منها ذاتية - العمل رغم نقص حاد في المواد ووسائل النقل والتجهيزات الشخصية للموظفين في مواقع العمل بالإضافة لغياب الحوافز المادية».

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ولفت البيان إلى «تشكيل عدد من خلايا العمل مع بداية شهر أغسطس الحالي في عدة مواقع نتج عنها، صيانة وربط وإعادة تشغيل عدد من الآبار في حقول مياه بنينا وسيدي منصور بعد حملة استهدفت إعادة 24 بئر للخدمة، وربط مناطق شرق بنغازي ومنها على سبيل المثال (بوعطني- المساكن - شبنة - الوحيشي - طريق المطار - أجزاء من منطقة الليثي - وغيرها) بواسطة إعادة ربط وتوصيل أجزاء جديدة على الخط الرئيسي بقطر 900 ملم».

وأوضحت الشركة في بيانها أنه تم «إصلاح الأجزاء المتضررة من خط 900 ملم في منطقة بوعطني بعد القيام بأعمال حفر كبيرة نتيجة إغلاق عدد من المحابس من قبل أشخاص غير مخولين وعدم إبلاغ الجهات المختصة، وإعادة تشغيل وصيانة قسم الكلورة المسؤول عن جودة وصلاحية المياه للاستعمال، وذلك بعد توصيل خط مياه جديد للقسم لضمان سلامة المواطنين».

وشددت الشركة على حرصها خلال الفترة الماضية «على إمداد قسم الكلى بمستشفى الهواري بالمياه طوال فترة الأزمة بعدد 63 سيارة مياه حتى تم إعادة ضخ المياه للمستشفى».

عمليات إصلاح خط مياه النهر الصناعي في منظومة مياه (تازربو/بنغازي) ( شركة المياه والصرف الصحي)

عمليات إصلاح خط مياه النهر الصناعي في منظومة مياه (تازربو/بنغازي) ( شركة المياه والصرف الصحي)

عمليات إصلاح خط مياه النهر الصناعي في منظومة مياه (تازربو/بنغازي) ( شركة المياه والصرف الصحي)