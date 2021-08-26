إحباط تهريب أدوية مجهولة المصدر قادمة من مصر

إحباط تهريب كمية من الأدوية مجهولة المصدر على متن شاحنتين قادمتين من مصر (قسم مكافحة التهريب والمخدرات - بنغازي)

أحبط قسم مكافحة التهريب والمخدرات - بنغازي، محاولة تهريب كمية من الأدوية مجهولة المصدر على متن شاحنتين قادمتين من مصر بالقرب من بوابة سيدي علي.

وقالت إدارة مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي: «تم نقل الشاحنتين إلى مقر القسم وإبلاغ النيابة العامة المختصة بالواقعة»، وفق بيان نشرته على «فيسبوك».

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وأضافت أنه «تم فتح الشاحنتين وتفتيشها تفتيشًا دقيقًا بحضور رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي، وعدد من أعضائه، وإعداد تقرير بالواقعة وحصر الكمية».

إحباط تهريب كمية من الأدوية مجهولة المصدر على متن شاحنتين قادمتين من مصر (قسم مكافحة التهريب والمخدرات - بنغازي)

إحباط تهريب كمية من الأدوية مجهولة المصدر على متن شاحنتين قادمتين من مصر (قسم مكافحة التهريب والمخدرات - بنغازي)

إحباط تهريب كمية من الأدوية مجهولة المصدر على متن شاحنتين قادمتين من مصر (قسم مكافحة التهريب والمخدرات - بنغازي)

إحباط تهريب كمية من الأدوية مجهولة المصدر على متن شاحنتين قادمتين من مصر (قسم مكافحة التهريب والمخدرات - بنغازي)