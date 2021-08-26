مديرة مركز عزل الزاوية أبو غلاشة ترد على أنباء وفاة 23 شخصا نتيجة نقص الأكسجين

أحد مراكز العزل في بلدية الزاوية. (الإنترنت)

نفت مديرة مركز عزل الزاوية أبو غلاشة، جميلة الديب، وفاة 23 شخصا نتيجة نقص الأكسجين الطبي وسرقة أسطوانات الأكسجين من المركز.

وقالت في بيان نشرته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إن هذه الأنباء غير صحيحة، «فهذا مصير بلاد ومصير عباد لا نلعب به ولا نسمح لأي أحد أن يلعب به».

وأضافت: «التفوا يا ليبيين حول بناء وطنكم وانسوا الكلام والشائعات،.. فقد تم فجر اليوم إعطاء التمام اليومي لغرفة الطوارئ وكان بها 6 حالات إصابة فقط، ،أنا موجودة داخل مركز العزل ومسؤولة عن كلامي»، مطالبة بتحري الدقة.