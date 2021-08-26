المنقوش ونورلاند يبحثان مستجدات العملية الانتخابية

اجتماع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في تونس 26 أغسطس 2021 (السفارة الأمريكية لدى ليبيا)

جدد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، «دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل من أجل تلبية توقعات الليبيين».

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، على هامش زيارتها إلى تونس، وفق حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

وأشارت السفارة إلى أن «وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عبرت عن دعم وزارتها للانتخابات، بما في ذلك مشاركة الليبيين الذين يعيشون في الخارج».

- واشنطن: لا ينبغي لأي حكومة أجنبية أن تختار الحكومة الليبية المقبلة

كما ناقش الاثنان «الدبلوماسية الإقليمية الهادفة إلى تنفيذ مخرجات اجتماع برلين الوزاري في 23 يونيو، من خلال تقليص الوجود العسكري الأجنبي ومنع استخدام ليبيا كمنصة لزعزعة استقرار المنطقة».

وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا شدَّدت، في بيان سابق، على أنه «لا ينبغي لأي حكومة أجنبية أن تختار الحكومة الليبية المقبلة»، مجددة التأكيد على دعمها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.