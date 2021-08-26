فريق من الكشافة يزور مقر حملة التطعيمات في طرابلس لاكتساب خبرة في مجال التوعية

مشاركات من حركة الكشافة في البرنامج التدريبي الخاص بالتوعية بفيروس كورونا، 26 أغسطس 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

زار فرق من الحركة العامة للكشافة مقر حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، بقاعة طرابلس للألعاب بالمدينة الرياضية، اليوم الخميس، وذلك برعاية المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما حضر قادة وقائدات الحركة والمرشدات المشاركين في البرنامج التدريبي لإعداد قادة في مجال التوعية الطبية ضد فيروس كورونا تدريباً في قاعة الدكتور بشير العلاقي بالمركز صباح اليوم.

ويركز البرنامج على تأهيل المشاركين فيه على التوعية بأهمية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما حضر المشاركون يومًا علميًا بالمركز بالتعاون مع غرفة الطوارئ وصحة المجتمع.

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وأشاد مدير عام المركز د. حيدر السائح بالمشاركين، وبدور الحركة الكشفية في مجالات العمل التطوعي. كما عقدت جلستان حول الوباء والتطعيمات الخاصة به، وكذلك إمكانية تعاون مفوضيات الكشافة والمرشدات في تنفيذ برامج فروع مركز مكافحة الأمراض على مستوى ليبيا.

وكان المركز أعلن صباح اليوم تسجيل 1722 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد، فيما تماثل للشفاء 698 مصابًا، وتُوفيّ 26 آخرون.

مشاركات من حركة الكشافة في البرنامج التدريبي الخاص بالتوعية بفيروس كورونا، 26 أغسطس 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

مشاركات من حركة الكشافة في البرنامج التدريبي الخاص بالتوعية بفيروس كورونا، 26 أغسطس 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

مشاركات من حركة الكشافة في البرنامج التدريبي الخاص بالتوعية بفيروس كورونا، 26 أغسطس 2021. (مركز مكافحة الأمراض)