المنفي يبحث مع القطراني معالجة أزمات الكهرباء والصحة والأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 04:56 مساء
من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين عطية, 26 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين عطية القطراني، عددا من المواضيع الخاصة بالخدمات الأساسية من الكهرباء، والأمن، والصحة، وتوحيد الرؤى حول الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي اليوم، تناول اللقاء الذي حضره رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسين العائب، آليات العمل وبشكل عاجل، على معالجة كل القضايا العالقة، والتي تخص ملفات الأمن، والصحة، والكهرباء.

كما تم التطرق لمناقشة دور الحكومة في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، والحوار المجتمعي، و«النظر في احتياجات بلديات المنطقة الشرقية».

وثمن المنفي الدور الذي يقوم به النائب الأول لرئيس الحكومة، من أجل توحيد مؤسسات الدولة وجمع الفرقاء الليبيين ولم شملهم، بحسب البيان.

- القطراني يبحث مع كوبيش آخر الاستعدادات لانتخابات ديسمبر

وفي وقت سابق من اليوم، بحث حسين القطراني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها ديسمبر المقبل.

وبحث الاجتماع أيضًا، دور حكومة الوحدة في توحيد مؤسسات الدولة ودعمها بالإمكانات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين، وعلى رأسها مجابهة وباء «كورونا» وتوفير الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى دور الحكومة في المصالحة الوطنية وجبر الضرر وإعادة الحياة إلى المدن والمناطق المدمرة، وتقديم الرعاية والدعم اللازم للنازحين والمهجرين من مدنهم

من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين عطية, 26 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)
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