أحوال الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس، 26 أغسطس 2021)

أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ساخنة اليوم الخميس على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الارتفاع النسبي للحرارة سيشمل غالب مناطق الشمال الشرقي غدًا الجمعة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

تتكاثر السحب غدًا على مناطق الجبل وجنوبه، قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا غدًا على مناطق أقصى الساحل الغربي، يشمل يوم السبت بقية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا نسبيًا غدًا على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.