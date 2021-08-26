«الصحة العالمية» تسلم جهاز أشعة حديثا لـ«مكافحة الأمراض» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 01:36 صباحا
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف في 24 فبراير 2020. (فرانس برس)

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الأربعاء، إرسالها جهاز أشعة سينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع طبرق، وذلك في إطار دعم المنظمة لقطاع الصحة في ليبيا.

وقال عضو المنظمة أحمد العليقي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال»، إنّ الجهاز خاص بتصوير حالات الإصابة بأمراض الصدر ومتابعة حالات الدرن وحالات الاشتباه بكورونا.

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وأوضح أن «الجهاز يعتبر حديث، وسيكون بديلاً للجهاز الموجود حالياً بالمركز والذي يعود تصنيعه إلى سبعينيات القرن الماضي»، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية وفرت جهازين مماثلين، واحد في طرابلس والآخر في بنغازي، موضحًا أن «دعم المنظمة لقطاع الصحة مستمر لمجابهة وباء كورونا وتقوية الخدمات الصحية».

يشار أن منظمة الصحة العالمية قد وفرت في السابق أجهزة «بي سي آر» لقطاع الصحة في طبرق، كما وفرت مئات أكياس الدم لمصرف الدم بالمدينة.

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