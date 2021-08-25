توقيع عقد إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمية جنوب بني وليد

عميد بني وليد ورئيس جهاز الطاقات المتجددة أثناء توقيع عقد إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. (الإنترنت)

وقع عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة حميد الشروالي، اليوم الأربعاء، عقد مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات سيجري ربطها مع الشبكة العامة للكهرباء في البلدية وتكون قابلة للزيادة والتطوير.

وأكد مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد فتحي رمضان لـ«بوابة الوسط» تخصيص 75 هكتار بمنطقة تينيناي الواقعة جنوب المدينة لغرض إنشاء المحطة الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف رمضان أن اجتماعا عقد بين عميد البلدية ورئيس جهاز الطاقات المتجددة بحضور عضو المجلس البلدي حسين سلامة وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الجهاز تطرق إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة بمجال الطاقات المتجددة التي تخص البلدية، وتعزيز التعاون القائم بين جهاز الطاقات المتجددة والمجلس البلدي بني وليد .

وقال عميد بني وليد يوسف العزوزي في تصريح نشره المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشروع لايستهدف الربح التجاري بل يهدف إلى توطين التقنية ودعم الشبكة العامة للكهرباء ولتقليل ساعات الإنقطاع وتوفير الطاقة الكهربائية للمنطقة وشبكة الكهرباء عموما.

عميد بني وليد ورئيس جهاز الطاقات المتجددة أثناء توقيع عقد إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. (الإنترنت)