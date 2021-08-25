وزارة الصحة تدرس تحويل مركز السكر والغدد الصماء ببني وليد إلى مجمع طبي

جولة وفد وزارة الصحة بمركز السكر والغدد الصماء في بني وليد. (الإنترنت)

تدرس وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إمكانية تحويل مركز السكر والغدد الصماء التابع لإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد إلى مجمع للعيادات الطبية، بالإضافة إلى استمراره في تقديم خدماته لمرضى السكري.

وزار وفد من وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مركز السكر والغدد الصماء التابع لإدارة الخدمات الصحية بمدينة بني وليد، وقام بجولة بين مرافقه للاطلاع على إمكانية تحسين أداء المركز وتقديم الدعم له ليقدم خدماته الطبية لأكثر من 4500 مريض سكري بالمدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن هذه الزيارة جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة للتعرف عن قرب على إمكانية تطوير المركز وتحويله إلى مجمع عيادات طبية، إضافة إلى استمراره في تقديم خدماته لمرضى السكري بالمنطقة.

وأكد المدير المساعد لإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة، موسى اسويسي، خلال الزيارة أن الوزارة حريصة على معرفة كافة احتياجات المركز وإمكانية تطويره إلى مجمع عيادات تضم عددًا من الأقسام الطبية خدمة للمواطنين.

جولة وفد وزارة الصحة بمركز السكر والغدد الصماء في بني وليد. (الإنترنت)

جولة وفد وزارة الصحة بمركز السكر والغدد الصماء في بني وليد. (الإنترنت)

جولة وفد وزارة الصحة بمركز السكر والغدد الصماء في بني وليد. (الإنترنت)