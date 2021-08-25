ليبيا تدعو وزراء خارجية المغرب العربي إلى اجتماع في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 07:09 مساء
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش. (الإنترنت)

دعت ليبيا بصفتها الرئيس الدوري لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، وزراء خارجية الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي سيُعقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في بيان، اليوم الأربعاء، عن أسف ليبيا العميق إلى ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، داعية البلدين إلى ضبط النفس وعدم التصعيد والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي أسس من أجلها اتحاد المغرب العربي خدمات لتطلعات الشعوب.

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وقالت وزارة الخارجية الليبية إن ذلك يأتي في إطار التمسك «بالروابط التاريخية والحضارية والعلاقات الأخوية بين دول اتحاد المغرب العربي الذي أُسِّس استجابة إلى تطلعات شعوبنا للمزيد من التكامل والاندماج، والرقي بماضيها وحاضرها ومستقبلها».

وتأتي الدعوة الليبية لاجتماع قادة الدبلوماسية في دول المغرب العربي بعد يوم من إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بسبب ما وصفتها «الأعمال العدائية» للمملكة المغربية.

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