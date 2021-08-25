الكبير يطلع فريقا من البنك الدولي على الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا

من لقاء الصديق الكبير مع وفد البنك الدولي، 25 أغسطس 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

قدَّم محافظ مصرف ليبيا المركز الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، إحاطة إلى فريق من البنك الدولي حول الوضع المالي والاقتصادي وأهم التحديات والصعوبات في ليبيا، على ما أعلن المصرف.

جاء ذلك خلال لقاء للكبير مع فريق من البنك برئاسة نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، والمدير القُطري بدولة ليبيا جسكو هنتشل، والممثلة المقيمة للبنك الدولي بدولة ليبيا هينرت كلتنبورن، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، وفق ما نشر المصرف في بيان مقتضب عبر «تويتر».

وناقش اللقاء «البرامج والأنشطة، التي يعتزم البنك الدولي الاضطلاع بها داخل ليبيا وما يمكن أن يقدمه خبراؤه لإنجاحها». وفي هذا السياق، أكد أعضاء فريق البنك الدولي «أهمية الدور الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي».

- وزير المالية يطلب من البنك الدولي دعم برامج الإصلاح الاقتصادي

-الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا

والتقى فريق البنك الدولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الإثنين الماضي، وذلك ضمن جولة للوفد بطرابلس يعقد خلالها عددًا من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات؛ إذ جرت مناقشة خطة العمل المقترحة من البنك للتطبيق في ليبيا. وتناول المجتمعون تقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا، التي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية.

كما التقى الفريق وزير المالية خالد المبروك، الذي طلب دعمًا فنيًّا من البنك الدولي للمساعدة في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. واستعرض المبروك خلال لقاء مع ممثلي البنك رؤية الحكومة في إصلاح المشهد الاقتصادي الوطني بشكل عام، ورؤية وزارة المالية في إصلاح النظام المالي بشكل خاص.