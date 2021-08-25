الكوني يصل إلى تشاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 03:57 مساء
من وصول الكوني إلى تشاد، 25 أغسطس 2021. (الإنترنت)

وصل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، إلى تشاد في زيارة رسمية.

واستقبل الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي المسؤول الليبي فور وصوله وبدأ معه جلسة مشاورات ثنائية.

وأمس الثلاثاء، زار الكوني السودان ضمن جولة في دول الجوار تشمل تشاد والنيجر ومالي؛ حيث التقى نائب مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحث معه عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، لاسيما «تأمين الحدود، وتدفق الهجرة غير الشرعية من الدول الأخرى والتي تتخذ من البلدين مسلكًا لها»، إضافة إلى ملف «المرتزقة والمسلحين الأجانب».

ويبحث الكوني خلال جولته الخارجية الحالية «ملفات حماية الحدود، والتصدي للإرهاب، ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، من خلال تفعيل اتفاقات قائمة بهذا الخصوص، واقتراح أخرى مكملة باتجاه «تكثيف العمل الأمني المشترك، وحماية الحدود».

الكوني مصافحا الرئيس التشادي، 25 أغسطس 2021. (الإنترنت)
من وصول الكوني إلى تشاد، 25 أغسطس 2021. (الإنترنت)
من لقاء الكوني مع الرئيس التشادي، 25 أغسطس 2021. (الإنترنت)
من مشاورات الكوني في تشاد، 25 أغسطس 2021. (الإنترنت)
من وصول الكوني إلى تشاد، 25 أغسطس 2021. (الإنترنت)
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